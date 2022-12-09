В этой подборке вы найдете идеи, которые точно придутся вам по душе.

В канун Нового года у неил-мастеров настоящий ажиотаж. В ход идут блестки, рисунки с рождественскими веточками, изображения Деда Мороза, мандаринок, ёлок и прочее. Какой маникюр сделать в 2023 году, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика - рассказывает УНИАН.

Хозяин года очень любит черный цвет и все оттенки водного - синий, бирюзовый, голубой. Поэтому маникюр в таких цветах не только порадует Кролика, но и позволит привлечь удачу и любовь.

Не секрет, что кролики очень любят морковку и зелень. Поэтому смело можете внедрять оранжевый, зеленый, салатовый цвета в свой маникюр.

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Наверняка, вы слышали и о том, что красный цвет - это цвет денег. Возможно, это и суеверие, однако она очень греет душу, поэтому чаще всего женщины покупают кошельки именно такого оттенка. То же самое предлагаем вам проделать и с новогодним маникюром. Авось повезет, и в следующем 2023 году вы озолотитесь. Главное, не сомневаться в себе!

Кстати, присмотритесь к светооражающим гель-лакам. С таким маникюром вы будете блестать всю ночь.

Напомним, ранее стилист рассказал, в чем встречать Новый 2023 год.

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