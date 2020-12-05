Макияж на новогоднюю ночь должен быть праздничным и особенным.

Приближается Новый год - особенный и долгожданный праздник, который требует тщательных приготовлений. УНИАН уже рассказывал, как одеться на Новый год, чтобы задобрить символ 2021 год Белого быка. Однако макияж - не менее важная часть образа. Новогодний макияж должен не только подходить к чертам лица, но и понравиться символу 2021 год.

Блестки

Блестки - это тренд не только предстоящего праздника, но и всего 2020 года. Лучшими цветами макияжа для глаз будут золотой, белый, серебристый, зеленый и синий. Нанесите глаза серые кремовые тени для век и серебристый или золотой глиттер, а на губы накрасьте неяркой помадой.

Крупные блестки

Макияж с крупными блестками выглядит очень смело и броско, однако в честь праздник это можно позволить. В таком макияже всё внимание должно быть на глазах, поэтому от яркой помады, туши и подводки нужно отказаться. Использовать крупные блестки лучше если у вас очень гладкая и однотонная кожа, либо вы умеете делать идеальный тон - иначе все неровности на лице будут сильно выделяться.

Двойные стрелки

Двойные стрелки выглядят ярко и сразу привлекают внимание - особенно если они разного цвета. Именно такой макияж советуют использовать стилисты на Новый год. Символ 2021 года Бык приветствует синий цвет, поэтому для макияжа можно выбрать голубой карандаш. Сначала нанесите толстую синюю стрелку, а поверх нее нарисуйте черную.

Тени теплых оттенков

Тени теплых оттенков - это тренд зимы 2020-2021 года. Для новогоднего макияжа можно использовать желтые, оранжевые, персиковые или бежевые цвета. Однако избегайте красного - этот цвет может не понравиться символу года Быку. В макияже с теплыми тенями губы советуется накрасить нейтральной помадой.

Вишневая помада

Если вы являетесь поклонницей макияжа с акцентом на губы - воспользуйтесь яркой вишневой помадой или блеском. Обладательницы серых или голубых глаз могут подчеркнуть такую помаду тенями с мягким золотым сиянием, а кареглазые могут нанести светло-бежевые или серые тени, а на щеки - легкий румянец.

Тени металлик

Тени с эффектом металлик выбирают девушки, которые не боятся экспериментов. Для новогоднего образа стилисты советуют выбирать серебристые, зеленые или бронзовые тени. Особенно эффектно такие тени будут выглядеть в технике smoky eyes. Такой макияж можно сочетать с темной помадой.

Акцент на губах

Если у вас есть черная или баклажановая помада - это отличный повод её использовать. Не бойтесь никаких экспериментов! В эту новогоднюю ночь можно блистать и привлекать к себе всеобщее внимание. Дополнить образ помогут золотистые украшения. На ресницы нанесите помаду, а внутреннюю часть века выделите тонкой стрелкой.

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Автор: Екатерина Пулатова