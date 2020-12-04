К подбору наряда на Новый год нужно подойти ответственно.

Приближается Новый год Быка, поэтому важно заранее подготовить себе наряд на праздник. Астрологи рассказали, как лучше всего одеться, чтобы завоевать приверженность китайского знака. Главный принцип - поменьше излишеств, кислотных цветов и вычурности. Бык одобрит элегантную сдержанность, скромность и свободу движений.

Какие цвета выбрать для наряда

Символ 2021 года - это Белый металлический бык. Это спокойный, уравновешенный знак. Он любит светлые и белые одежды, которые символизируют твердость и чистоту. Оттенки серого, голубого, бежевого, а также серебристый, белый и пастельные цвета точно понравятся Быку. А вот от красного, черного цветов и животных принтов лучше отказаться - они могут разгневать символ года.

Астрологи утверждают, что выбор определенного цвета наряда повлияет на вашу судьбу в 2021 году. Если вы хотите найти любовь - надевайте наряд белого цвета. А если ищете роста доходов - выбирайте одежду серых и серебристых оттенков.

Что надеть на Новый год женщинам

Платье

Лучшим выбором новогоднего платья будет модель светлого оттенка с длиной ниже колена на одно плечо. Платье может быть как приталенным, так и свободно висеть на талии. Очень приветствуются необычные модели - с интересным разрезом на спине, блестящими вставками или воланами. Символ года обязательно оценит такую креативность.

Юбки

Для новогоднего образа рекомендуется выбирать пышные, плиссированные, летящие юбки. Юбка должна быть светлого цвета и обязательно ниже колена - слишком дерзка длина разгневает Быка. Юбка может быть украшена бантом или ремнем, а лучше всего надеть светлую блузу или топ.

Блузы и рубашки

Бык обязательно одобрит свободные шелковые или атласные блузы, не сковывающие движения. Лучше если одежда не будет прилегать к телу. Под низ можно надеть пышную юбку или любые светлые брюки. Хорошим выбором будут модели рубашек с широкими рукавами.

Женские украшения

Лучшим украшением будет маленькая светлая или блестящая сумочка с металлическим декором. Быку также понравятся любые золотые или серебренные цепи и подвески. Руки можно украсить широким браслетом и кольцом на пальце. Однако украшения не должны быть крупными, слишком дорогими или очень вычурными - такая нескромность может разгневать символ года.

Наряды на Новый год для мужчин

Символ года Бык почти не ограничивает мужчин в подборе одежды. Для верха лучше всего надеть обычную повседневную рубашку синих, голубых, серых, белых, желтых оттенков. Рубашка может быть как однотонной, так и с узорами. Низ желательно подобрать белый, но и на черные брюки Бык не обидится. Из украшений мужчины могут надеть металлические часы, бархатную бабочки или серебряные запонки.

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Автор: Екатерина Пулатова