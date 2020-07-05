Надя Дорофеева показала топ-5 трендовых купальников

Пляжный "лук" должен быть модным.

Украинская певица Надя Дорофеева часто публикует фотографии в Instagram. Множество снимков сделані в купальниках. Мы не смогли обойти это стороной и составили для вас подборку модных купальников.

Читайте такжеНазвано модное нижнее белье-2020, которое не оставит вас равнодушными

Животный принт

Да-да, года идут, а животный принт все также в моде. Стоит отметить, что это касается купальников, обуви и одежды. При этом подбирать "лук" нужно осторожно, чтобы не переборщить и не показаться вульгарной "тигрицей".

Яркие цвета

Сдельные купальники ярких цветов идеально подчеркивают фигуру. А вот на груди есть замочек, с помощью которого можно немного оголить грудь.

Темное бикини

Раздельные купальники в темных оттенках остаются в тренде и в этом сезоне. Особенно красиво они смотрятся на загоревшей коже. Также стоит отметить, что черный цвет визуально уменьшает фигуру.

Нежность

Нежно-розовый смежный купальник Нади - это лайфхак для настоящих принцесс. Если вы хотите выгодно подчеркнуть свою фигуру, но при этом остаться нежной девчонкой, тогда такой фасон именно для вас.

Страстный красный

Ну кому не идет красный цвет? Вот и Дорофеевой он к лицу. Раздельный купальник, на груди которого красуется звезда - это то, что нужно для отдыха возле бассейна или у моря.

Как сообщал УНИАН, супермодель Ирина Шейк показала самые трендовые очки 2020 года.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram