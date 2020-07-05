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Надя Дорофеева показала топ-5 трендовых купальников

18:55, 05 июля 2020
Красота и стиль
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Надя показала купальники / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева часто публикует фотографии в Instagram. Множество снимков сделані в купальниках. Мы не смогли обойти это стороной и составили для вас подборку модных купальников.

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Животный принт

Да-да, года идут, а животный принт все также в моде. Стоит отметить, что это касается купальников, обуви и одежды. При этом подбирать "лук" нужно осторожно, чтобы не переборщить и не показаться вульгарной "тигрицей".

Животный принт / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Яркие цвета

Сдельные купальники ярких цветов идеально подчеркивают фигуру. А вот на груди есть замочек, с помощью которого можно немного оголить грудь.

Яркий дизайн / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Темное бикини

Раздельные купальники в темных оттенках остаются в тренде и в этом сезоне. Особенно красиво они смотрятся на загоревшей коже. Также стоит отметить, что черный цвет визуально уменьшает фигуру.

Темное бикини / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Темный купальник / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Нежность

Нежно-розовый смежный купальник Нади - это лайфхак для настоящих принцесс. Если вы хотите выгодно подчеркнуть свою фигуру, но при этом остаться нежной девчонкой, тогда такой фасон именно для вас.

Рожевий купальник / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Страстный красный

Ну кому не идет красный цвет? Вот и Дорофеевой он к лицу. Раздельный купальник, на груди которого красуется звезда -  это то, что нужно для отдыха возле бассейна или у моря.

Красный купальник / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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