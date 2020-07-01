цей матеріал доступний українською

Супермодель Ирина Шейк показала самые трендовые очки 2020

17:34, 01 июля 2020
Красота и стиль
22 0
Шейк снялась в фотосессии / фото People

На кадрах Шейк предстала в самых модных очках этого лета. Каждая пара очков украшена сбоку фирменной буквой М.

"М - это мама, мастхэв, магия, мираж. Посмотрите, насколько прекрасна Ирина Шейк в стильных очках из нашей новой коллекции", - сообщается на странице бренда.

Шейк показала очки / фото instagram.com/maxmara
Шейк показала фото / фото instagram.com/maxmara

Как сообщал УНИАН, ранее Шейк "прорекламировала" благотворительность прямиком из ванной.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter