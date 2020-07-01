Супермодель Ирина Шейк показала самые трендовые очки 2020
17:34, 01 июля 2020Красота и стиль
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Шейк снялась в рекламной фотосессии итальянского бренда Max Mara.
Шейк снялась в фотосессии / фото People
34-летняя супермодель снялась в рекламной фотосессии бренда Max Mara Summer 2020 Eyewear.
На кадрах Шейк предстала в самых модных очках этого лета. Каждая пара очков украшена сбоку фирменной буквой М.
"М - это мама, мастхэв, магия, мираж. Посмотрите, насколько прекрасна Ирина Шейк в стильных очках из нашей новой коллекции", - сообщается на странице бренда.
Шейк показала очки / фото instagram.com/maxmara
Шейк показала фото / фото instagram.com/maxmara
Как сообщал УНИАН, ранее Шейк "прорекламировала" благотворительность прямиком из ванной.
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