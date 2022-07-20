Украшения - невероятно важный атрибут. Он говорит о человеке многое, дополняя его образ. Именно поэтому к выбору подвесок, сережек, кулонов или браслетов нужно подходить очень ответственно. Стилисты назвали некоторые модели украшений, которые пользуются популярностью в 2022 году.
Золото
Минималистичные подвески с кулонами - это классика. Например, подобный вариант в золоте будет элегантным дополнением к вечернему образу или торжественному событию.
Серебро
Есть его альтернатива - серебряная подвеска с колечком, украшеным мелкими узорами. Данный вариант аксессуара отлично подойдет и на каждый день.
Жемчуг
Жемчуг делает благородным любой образ. Такое соединение коротких жемчужных бус и тоненькой подвески - удачное решение для того, чтобы дополнить изысканные наряды с глубоким декольте. Смелый макияж сделает ваш образ безупречным.
Современное сочетание золотой цепочки средней толщины, жемчуга и большого звена.
Смелое украшение, на которое решатся далеко не все. Зря, ведь оно отлично вписывается в официально-деловой образ. Больше всего подходит к прическам с собранными волосами.
Широкое плетение
Серебряная цепочка с широким плетением - еще один тренд сезона. Этот вид "вязки" отличается прочностью и относительно большим весом. Очень часто подобные украшения создаются вручную, что придает им ценности.
Напомним, названы топ-10 пар сережек, которые сейчас в тренде.