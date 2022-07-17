Стильные серьги 2022 / Коллаж УНИАН

УНИАН собрал все модели сережек, которые актуальны в 2022 году. Они подчеркнут образ любой модницы, сделав его неповторимым, интересным и дополненным. 

Яркие массивные серьги с камнями

Они помогут выделить себя, однако их нужно очень тщательно подбирать к образу, чтобы не переборщить.

Яркие массивные серьги с камнями / Фото - instagram.com

Геометрия

Лаконично, но в то же время заметно, свежо, необычно. Такие серьги отлично подойдут к классическому аутфиту. Особенно хорошо они сочетаются с пиджаками оверсайз и небрежно собранными волосами.

Квадратные грубые серьги / Фото - instagram.com

Кованые серьги

Новая интересная модель, которая характеризуется сочетанием легкости и массивности. Данный пример простой, без излишеств. 

Кованые серьги / Фото - instagram.com

Маленькие кольца с плетением

Их можно носить как в серебре, так и в золоте, однако позолоченная модель выглядит более богато и полноценно. Отлично подойдет под любой образ и прическу. 

Кольца с плетением идеально подходят и для повседневного ношения, и на особый случай / Фото - instagram.com

Ассиметричные цепи

Такая модель не всем по душе, потому что далеко не все модницы решаются заменить универсальную классику на что-то более свежее, молодежное и интересное. Тем не менее такая модель является одним из главных трендов этого года. 

Более "свежее" решение среди аксессуаров / Фото - instagram.com

Каффы

Безусловный хит сезона. Заметные, но в то же время женственные украшения привлекают любительниц интересных сережек.

Серьги каффы в серебре/ Фото - instagram.com

Узоры с жемчугом 

Эти сережки - отличное дополнение на особый вечер. Будут хорошо выглядеть с короткой стрижкой или собранными волосами.

Серьги с плетениями не теряют своей актуальности уже много лет / Фото - instagram.com

Пусеты-кольца

Данная модель поражает своей элегантностью. Более дорого и сияюще выглядит именно в золоте. 

Пусеты-кольца / Фото - instagram.com

Круглая с замком-булавкой

Базовое решение на каждый день. Простые, но в то же время интересные и отлично подходящие к любому событию. Эти сережки могут быть еще и очень хорошим подарком, так как подарив их, вы точно не прогадаете. 

Базовые сережки в золоте / Фото - instagram.com

Классические подвески

Женственный аксессуар для вечернего наряда. 

Классическая подвеска / Фото - instagram.com

Напомним, назван самый модный и универсальный элемент гардероба этого лета.

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