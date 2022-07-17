С этими аксессуарами вы будете выглядеть стильно и современно.

УНИАН собрал все модели сережек, которые актуальны в 2022 году. Они подчеркнут образ любой модницы, сделав его неповторимым, интересным и дополненным.

Яркие массивные серьги с камнями

Они помогут выделить себя, однако их нужно очень тщательно подбирать к образу, чтобы не переборщить.

Геометрия

Лаконично, но в то же время заметно, свежо, необычно. Такие серьги отлично подойдут к классическому аутфиту. Особенно хорошо они сочетаются с пиджаками оверсайз и небрежно собранными волосами.

Кованые серьги

Новая интересная модель, которая характеризуется сочетанием легкости и массивности. Данный пример простой, без излишеств.

Маленькие кольца с плетением

Их можно носить как в серебре, так и в золоте, однако позолоченная модель выглядит более богато и полноценно. Отлично подойдет под любой образ и прическу.

Ассиметричные цепи

Такая модель не всем по душе, потому что далеко не все модницы решаются заменить универсальную классику на что-то более свежее, молодежное и интересное. Тем не менее такая модель является одним из главных трендов этого года.

Каффы

Безусловный хит сезона. Заметные, но в то же время женственные украшения привлекают любительниц интересных сережек.

Узоры с жемчугом

Эти сережки - отличное дополнение на особый вечер. Будут хорошо выглядеть с короткой стрижкой или собранными волосами.

Пусеты-кольца

Данная модель поражает своей элегантностью. Более дорого и сияюще выглядит именно в золоте.

Круглая с замком-булавкой

Базовое решение на каждый день. Простые, но в то же время интересные и отлично подходящие к любому событию. Эти сережки могут быть еще и очень хорошим подарком, так как подарив их, вы точно не прогадаете.

Классические подвески

Женственный аксессуар для вечернего наряда.

Напомним, назван самый модный и универсальный элемент гардероба этого лета.

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