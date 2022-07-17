УНИАН собрал все модели сережек, которые актуальны в 2022 году. Они подчеркнут образ любой модницы, сделав его неповторимым, интересным и дополненным.
Яркие массивные серьги с камнями
Они помогут выделить себя, однако их нужно очень тщательно подбирать к образу, чтобы не переборщить.
Геометрия
Лаконично, но в то же время заметно, свежо, необычно. Такие серьги отлично подойдут к классическому аутфиту. Особенно хорошо они сочетаются с пиджаками оверсайз и небрежно собранными волосами.
Кованые серьги
Новая интересная модель, которая характеризуется сочетанием легкости и массивности. Данный пример простой, без излишеств.
Маленькие кольца с плетением
Их можно носить как в серебре, так и в золоте, однако позолоченная модель выглядит более богато и полноценно. Отлично подойдет под любой образ и прическу.
Ассиметричные цепи
Такая модель не всем по душе, потому что далеко не все модницы решаются заменить универсальную классику на что-то более свежее, молодежное и интересное. Тем не менее такая модель является одним из главных трендов этого года.
Каффы
Безусловный хит сезона. Заметные, но в то же время женственные украшения привлекают любительниц интересных сережек.
Узоры с жемчугом
Эти сережки - отличное дополнение на особый вечер. Будут хорошо выглядеть с короткой стрижкой или собранными волосами.
Пусеты-кольца
Данная модель поражает своей элегантностью. Более дорого и сияюще выглядит именно в золоте.
Круглая с замком-булавкой
Базовое решение на каждый день. Простые, но в то же время интересные и отлично подходящие к любому событию. Эти сережки могут быть еще и очень хорошим подарком, так как подарив их, вы точно не прогадаете.
Классические подвески
Женственный аксессуар для вечернего наряда.
Напомним, назван самый модный и универсальный элемент гардероба этого лета.