Миддлтон всегда отличалась сдержанным стилем.

Супруга герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон появилась на финале Уимблдона в дизайнерском платье от бренда Emilia Wickstead.

Так, она подобрала зеленое миди-платье, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен. На ножки она обула белые туфли-лодочки от всемирно известного бренда Jimmy Choo (20 тысяч гривен). Дополнили образ темные солнцезащитные очки и сумочка в тон обуви.

Кейт Миддлтон и принц Уильям: что известно

16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон. 29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уэльского Уильяма.

Для свадьбы Кейт Миддлтон заказала два свадебных платья. Первое, которое стало главной интригой торжества, поразило всех знатоков моды. Невеста остановила свой выбор на наряде от британского бренда Alexander McQueen. Второе платье создал известный британский художник-модельер и стилист Брюс Олдфилд, который ранее участвовал в разработке гардероба принцессы Дианы.

22 июля 2013 года Миддлтон родила мальчика - Джорджа. 2 мая 2015 года она родила девочку весом 3,7 кг, которую назвали Шарлотта Элизабет Диана. 23 апреля 2018 года у супругов родился третий ребенок, мальчик, Луи Артур Чарльз.

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Автор: Диана Могилевич