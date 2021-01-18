Лук является отличным средством против выпадения волос зимой.

В сильные холода постоянно носятся головные уборы, что может повреждать волосы, а холод влияет на них еще хуже. Но есть продукты питания, позволяющие укрепить волосы.

Читайте такжеСтало известно, как бороться с выпадением волосПажитник. Эти семена не только укрепят волосы, но и сделают их мягкими и блестящими. Замочите и измельчите немного семян пажитника, смешайте их с горчицей или кокосовым маслом и нанесите на волосы на час, прежде чем смыть водой чуть теплее комнатной температуры.

Лук. Отличное средство против выпадения волос зимой. Измельчите лук и выдавите из него сок. Наносите его на корни волос не реже трех раз в неделю.

Горчичное масло. Оно очень хорошо подходит для слабых и ломких волос. Нагрейте масло и нанесите его на волосы. Накройте их полотенцем, а примерно через час сполосните водой, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Алоэ Вера. Из листьев алоэ вера надо выдавить гель. Добавьте в него немного кокосового масла и нанесите на волосы. Оставьте на 30 минут и смойте водой с шампунем. Гель Алоэ Вера питает волосы, делая их мягкими и блестящими.

Яйца. Они питают волосы и укрепляют фолликулы. Просто взбейте одно яйцо с йогуртом и нанесите на волосы. Оставьте на час и смойте шампунем.

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Автор: УНИАН