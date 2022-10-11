Как правильно накрасить глаза, чтобы моложе выглядеть / фото depositphotos.com

Макияж на глаза может быть абсолютно любым. Все зависит от вашей формы лица, века, цвета глаз и даже цвета кожи. Рассказываем, как правильно и красиво накрасить глаза.

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Как правильно красить веко

Для начала разберемся, как наносить тени на глаза для новичков. Светлые и сияющие оттенки стоит наносить на внутренние уголки глаз. Второй этап - тени промежуточного оттенка. Это не светлые, но и не темные. Нейтральными тонами стоит покрывать подвижную часть века. Темные тени наносятся в складку плотным слоем и хорошо растушевываются. Такой градиент выглядит очень гармонично и естественно даже при использовании ярких цветов. Все дело в том, что так создается правильный колористический переход.

Отдельно обсудим как правильно красить глаза с нависшим веком. Здесь нужно быть осторожной с яркими цветами, поскольку они будут не очень хорошо выглядеть. Лучше использовать базовые матовые оттенки, которые подадут правильный эффект, не делая акцент именно на нависании.

Как правильно накрасить глаза / фото depositphotos.com

Как правильно красить глаза тенями: пошаговое фото

Пошаговое фото / Pinterest 

Как подвести глаза тушью

Разбираемся, как правильно красить глаза тушью. Для этого не нужно особых навыков или умений. Достаточно вооружиться плоской скошенной кистью. На нее нужно набрать немного туши и легкими уверенными движениями прорисовывать линии в направлении от внутреннего уголка века к внешнему. 

Стоит отметить, что одной линией провести веко не получится. Она будет выглядеть не очень аккуратной и ассиметричной. 

Как правильно накрасить глаза / фото depositphotos.com

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