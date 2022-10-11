Макияж способен творить настоящие чудеса с лицом. Однако неправильный мейк может старить, а правильный - омолаживать и прятать морщины.

Макияж на глаза может быть абсолютно любым. Все зависит от вашей формы лица, века, цвета глаз и даже цвета кожи. Рассказываем, как правильно и красиво накрасить глаза.

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Как правильно красить веко

Для начала разберемся, как наносить тени на глаза для новичков. Светлые и сияющие оттенки стоит наносить на внутренние уголки глаз. Второй этап - тени промежуточного оттенка. Это не светлые, но и не темные. Нейтральными тонами стоит покрывать подвижную часть века. Темные тени наносятся в складку плотным слоем и хорошо растушевываются. Такой градиент выглядит очень гармонично и естественно даже при использовании ярких цветов. Все дело в том, что так создается правильный колористический переход.

Отдельно обсудим как правильно красить глаза с нависшим веком. Здесь нужно быть осторожной с яркими цветами, поскольку они будут не очень хорошо выглядеть. Лучше использовать базовые матовые оттенки, которые подадут правильный эффект, не делая акцент именно на нависании.

Как правильно красить глаза тенями: пошаговое фото

Как подвести глаза тушью

Разбираемся, как правильно красить глаза тушью. Для этого не нужно особых навыков или умений. Достаточно вооружиться плоской скошенной кистью. На нее нужно набрать немного туши и легкими уверенными движениями прорисовывать линии в направлении от внутреннего уголка века к внешнему.

Стоит отметить, что одной линией провести веко не получится. Она будет выглядеть не очень аккуратной и ассиметричной.

Напомним, эксперты назвали самую модную помаду сезона осень-зима 2022.

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