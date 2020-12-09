Девушка сделала яркий макияж, который светится за километр.

Известная модель Хлои Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой показывает яркий макияж.

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Девушка предстала в черном худи и серой шапке. При этом она закрыла глаза, чтобы показать яркий макияж. Изначально он выполнен в технике смоки-айс, а затем на подвижное веко Хлои добавила серый глиттер с кристаллами, который сияет ярче звезд. Завершила она макияж глаз высокой стрелкой и тушью для ресниц. Губы Кардашьян накрасила нюдовой помадой, которая сейчас находится на пике популярности.

Стоит отметить, что такой макияж идеально подходит как для какой-то вечеринки, так и для празднования Нового года. Его стоит взять на заметку, если вы хотите оказаться в центре внимания.

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Автор: Диана Могилевич