Известная модель Хлои Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой показывает яркий макияж.
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Девушка предстала в черном худи и серой шапке. При этом она закрыла глаза, чтобы показать яркий макияж. Изначально он выполнен в технике смоки-айс, а затем на подвижное веко Хлои добавила серый глиттер с кристаллами, который сияет ярче звезд. Завершила она макияж глаз высокой стрелкой и тушью для ресниц. Губы Кардашьян накрасила нюдовой помадой, которая сейчас находится на пике популярности.
Стоит отметить, что такой макияж идеально подходит как для какой-то вечеринки, так и для празднования Нового года. Его стоит взять на заметку, если вы хотите оказаться в центре внимания.
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