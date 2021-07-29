Головные уборы уже давно стали неотъемлемой частью целостного образа.

Аксессуары в виде головных уборов уже давно покорили сердца всех модниц. Они дополняют образ, делая его более ярким и целостным. Вариантов, как разнообразить свой "лук" множество, осталось определиться, что с чем носить.

Платок

Если раньше платки были элементом пляжного образа, то сейчас самое время внедрять их в свой повседневный гардероб. С их помощью ваш образ может получиться ярким, романтичным и игривым. Идеальное сочетание - это однотонные платья. Таким образом платок станет ярким акцентом и тогда вы точно не останетесь без внимания.

Соломенная шляпа

Сочетать соломенную шляпу можно практически с чем угодно - спортивный костюм, воздушные платья, streetstyle-"луки". В данном случае вы можете выпустить всю свою фантазию на волю и экспериментировать.

Шляпа Федора

Этот вариант больше подходит для деловых образов. Шляпы Федора можно сочетать, например, с костюмами или другими более сдержанными нарядами.

Бейсболка

Бейсболка - это, пожалуй, уже главный элемент базового гардероба каждой модницы. Не стоит говорить о том, что сочетается она абсолютно с любой одеждой. Исключение - вечерние образы.

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Автор: Диана Могилевич