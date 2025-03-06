Джинсы из 90-х вернулись в моду: какие модели снова в тренде

Эти варианты помогут создать стильный образ.

Мода всегда делает круг, и вот джинсы из 90-х снова на пике популярности! Эстетика этого времени – это непринужденность, расслабленный силуэт и легкий налет гранжа, который идеально вписывается в современные тренды. Если хотите добавить в свой гардероб немного ностальгии в актуальном прочтении, обратите внимание на возвращение культовых моделей.

Джинсы-бэгги

Эти сверхсвободные и расслабленные джинсы были главной фишкой уличного стиля 90-х и теперь вновь покоряют модные подиумы. Они прекрасно сочетаются с укороченными топами, оверсайз-свитерами и массивными кроссовками.

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Добавьте ремень, если хотите подчеркнуть талию, или оставьте пояс свободным для расслабленного эффекта.

Прямые джинсы с высокой посадкой

Простые прямые джинсы с высокой талией снова актуальны. Эта модель делает фигуру визуально стройнее и удлиняет ноги, поэтому не удивительно, что она снова в тренде.

Эти джинсы можно сочетать с базовыми футболками, жакетами, лоферами или кроссовками – универсальный вариант на каждый день.

Джинсы с низкой посадкой

Хотя джинсы с низкой талией вызывают бурные обсуждения, они снова в моде. Если хотите попробовать этот тренд, выбирайте прямые или слегка расклешенные модели и сочетайте их с укороченными топами и объемными пиджаками.

Если вы не готовы к экстремально низкой талии, выбирайте среднюю посадку – это более комфортный вариант, который все равно смотрится в духе 90-х.

Джинсы-клёш

Расклешенные джинсы, вдохновленные модой 70-х и 90-х, снова популярны. Они создают женственный силуэт и отлично сочетаются с ботильонами, платформами и объемными свитерами.

Если хотите максимально передать стиль 90-х, выбирайте клёш от бедра, а не от колена.

Вареный деним

Джинсы с эффектом варенки и потертостей – еще один привет из 90-х. Они добавляют образу гранжевой дерзости, особенно в сочетании с кожаными куртками и массивными ботинками.

Если не хотите переборщить с ретро-стилем, сочетайте такие джинсы с минималистичным верхом – однотонными футболками или свитерами.

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