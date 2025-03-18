Дизайнер показал, с чем сочетать деним, ботильоны и длинные юбки.

Часто мы сталкиваемся с тем, что в наших гардеробах много модной одежды, но как ее между собой сочетать - неизвестно. Иногда даже самые стильные вещи могут неправильно компоноваться между собой, из-за чего ваш вид может быть нелепым.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал главные цвета весны и лета этого года, показал несколько образов, которые будут в тренде в 2025-м. Эти "луки" будут не только стильными, но и удобными. В частности, в своем Instagram модельер продемонстрировал, с чем лучше сочетать приталенные жакеты, ботильоны, длинные юбки и другие вещи.

Тотал деним

Деним никогда не выходит из моды и остается актуальным и в этом сезоне. Самым простым вариантом будет совместить джинсы и рубашку из денима в любом оттенке. Кроме того, дизайнер советует обратить внимание на джинсовые платья и юбки, которые сейчас снова в тренде.

Видео дня

"Стильный и практичный выбор. Сочетаем джинсы с рубашкой из денима в любом оттенке, добавляем акцентные аксессуары - и современный total look готов!" - написал знаменитость в "сториз".

Мини-юбка, сапоги, топ и пиджак

Такой образ, по словам дизайнера, станет беспроигрышным вариантом, если вы хотите подчеркнуть свою женственность и уверенность. Этот "лук" точно привлечет внимание окружающих и подойдет для различных событий.

"Сочетание длины мини с высокими сапогами создает очень эффектный, гармоничный силуэт, добавьте такой структурированный жакет для баланса и очень стильный образ готов", - отметил модельер.

Брючный костюм

Костюмы остаются в моде уже долгое время. Это всегда актуальная классика, которая подойдет, как для обычной прогулки, так и для делового ужина или празднования важного события. В этом году в тренде светлые оттенки.

"Идеальное решение для элегантного, но непринужденного образа. Хотя какого непринужденного, просто шикарного образа", - поделился Андре Тан.

Джинсы, топ и приталенный жакет

Он отметил, что такой образ будет прекрасно подчеркивать вашу фигуру с помощью приталенного жакета. Вместо джинсов можно также выбрать юбку или даже платье. Главное – ваш силуэт должен оставаться сбалансированным.

"Выигрышная формула для стильного городского образа. Вместо джинсов можно выбрать брюки или юбку - главное, чтобы верх оставался структурированным для баланса пропорций", - указал дизайнер.

Длинная юбка, бомбер и ботильоны

В таком "луке" одновременно сочетается классический и спортивный стиль. Бомбер, как указывает модельер, создает непринужденный контраст, а ботильоны завершают образ с ноткой элегантности.

"Макси-юбка добавляет элегантности, а бомбер - расслабленности - он кстати может быть любых текстур, здесь уже на ваш выбор! И такой стильный и на самом деле очень удобный лук получается!" - отметил Андре Тан.

Напомним, ранее Андре Тан назвал тренды весны-2025. В этом сезоне в моде будет тенденция на женственность и подчеркивание фигуры с помощью выразительных силуэтов.

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