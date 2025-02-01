В этом году придется попрощаться с некоторой одеждой, которая считалась стильной долгое время, но ее время прошло.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее главные тренды 2025 года, на этот раз поделился рекомендациями относительно одежды, о которой стоит забыть.

В своем Instagram он рассказал, что в 2025-м придется попрощаться даже с некоторыми трендами, которые еще в прошлом году были популярны, в частности, с объемными пуховиками. Однако для тех, кто все же не сможет отказаться от некоторых вещей, то модельер советует носить эту одежду осторожно и правильно расставлять акценты.

Неон

Неоновые оттенки уже давно потеряли свою актуальность, однако в 2025 году о них стоит забыть окончательно. Они уступили место сдержанным и нежным цветам, в частности, бежевым, оливковым, постельным, и приглушенным темным оттенкам. По словам дизайнера неон можно использовать только на аксессуарах, где яркие акценты будут добавлять изюминки вашим образам.

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Тракторная подошва

Тракторная подошва в свое время была главным трендом, но сейчас этот рельеф вышел из моды. Он не придает практичности, а воспринимается как перегруженный элемент, нарушающий гармонию образа, пишет дизайнер. Он советует обратить внимание на модели обуви с тонкой подошвой и изящным силуэтом, которые будут добавлять вашим "лукам" элегантности и будут универсальными.

Шапки-бини с помпонами

Такие шапки также покидают тренды 2025 года. Никаких массивных элементов на головных уборах не стоит использовать в этом сезоне. Выбирайте лаконичные модели из шерсти или кашемира. Они придадут вашим образам сдержанности и женственности.

"Вместо "игрушечных" деталей лучше сделать акцент на интересной фактуре ткани или оригинальном плетении", - отметил модельер.

Микросумки

Следующим антитрендом Андре Тан называет микросумки. По словам дизайнера, такой аксессуар потерял свою популярность из-за своей непрактичности. Дело в том, что такие сумки используются не для хранения вещей, а скорее как аксессуар, поскольку в них не помещается даже телефон. Следовательно, в современном мире они являются не универсальными и на замену им приходят объемные и функциональные модели.

Тяжелые объемные пуховики

Еще в 2024-м такой вид курток был едва ли не главным трендом на верхнюю одежду. Правда, уже в этом году стоит отказаться от пуховиков оверсайз, которые напоминают коконы или облака. В этом сезоне стоит отдать предпочтение более структурированным и аккуратным моделям, которые подчеркивают вашу фигуру и не скрывают тело под массивной курткой. Обратите внимание на утепленные пальто с поясом или выбирайте пуховики средней длины с четкими линиями.

Напомним, ранее Андре Тан назвал самые стильные цвета этого года. Дизайнер рассказал, с чем лучше сочетать эти оттенки, чтобы создать стильный образ.

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