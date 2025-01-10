Дизайнер ответил, от чего стоит отказаться в этом году.

2025 год обещает быть интересным и смелым в мире стиля. Натуральные ткани, яркие акценты в одежде и практичность - все это формирует новые модные ориентиры. Известный украинский дизайнер Андре Тан раскрыл главные секреты в моде на 2025 год. В своем Instagram он рассказал о самой актуальной одежде этого года.

"Ну что, не успели оглянуться, как уже пора обновлять гардероб? Или, возможно, просто хорошенько покопаться в нем, чтобы найти трендовые вещи, ведь, как мы знаем, мода циклична", - написал модельер.

Знаменитость отметил, что сейчас тренды в одежде несколько изменились и некоторым придется отказаться от привычных для него вещей, в частности, оверсайза и монохрома в одежде. Однако не стоит бояться экспериментировать. Выбирайте для себя те варианты, которые подчеркнут вашу уникальность и фигуру.

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Приталенная одежда

По словам звезды, тренд на оверсайз остался в прошлом. Сейчас стоит отдать предпочтение приталенной одежде, которая будет подчеркивать вашу фигуру. Дизайнер советует выбирать облегающие платья и свитера, в которых вы будете выглядеть более женственно.

"Тренд на оверсайз отходит. На смену приходят приталенные красивые силуэты. Теперь есть возможность подчеркнуть свои прекрасные формы и усилить энергетику женскими линиями", - отметил дизайнер.

Яркие детали

В этом году стоит отказаться от образов в моноцвете. Вместо этого выбирайте яркие детали и акценты. Не бойтесь их добавлять в свои "луки" и экспериментируйте. Также можно выбирать одежду с различными деталями, которые будут добавлять изюминки образам.

"Тренд на монохром уступает местным ярким элементом и деталям. Теперь придется продумывать образы и акценты. Но если не хочется усложнять, обратите внимание на вещи с интересными деталями: бантики, пуговицы или акцентные принты", - сказал Андре Тан.

Коричневый цвет

Конечно, среди главных трендов невозможно обойти и самый модный цвет года. А это, как говорит дизайнер, коричневый с песчаным оттенком. Этот спокойный, но одновременно и необычный цвет удачно сочетается со многими другими оттенками. С ним вы сможете создать различные стильные комбинации и будете выглядеть непревзойденно.

"Главный цвет 2025 года, благодаря институту Pantone, это цвет коричневый. Он шикарный и стильный", - подытожил модельер.

Напомним, ранее Андре Тан назвал самые стильные цвета следующего года. Дизайнер рассказал, с чем лучше сочетать эти оттенки, чтобы создать стильный образ.

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