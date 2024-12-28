Дизайнер рассказал, с чем лучше сочетать эти оттенки, чтобы создать стильный образ.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее посоветовал, как выглядеть моложе своего возраста, назвал цвета в одежде, которые являются трендовыми этой зимой. В этом году в моду вошли оттенки на любой вкус: от красных до голубых. Однако сейчас в тренде, как отметил модельер в своем Instagram, более "спокойные" и нежные тона.

Все они гармонично сочетаются между собой и создают стильные образы. Этой зимой в вашем гардеробе точно должна быть одежда этих цветов, в частности, сливовый, голубой, хаки и другие. Полный список оттенков, которые Андре Тан назвал "маст хэв" этого сезона - смотрите далее.

Сливовый

Этот цвет стал настоящим трендом 2024 года не только в одежде, но и в маникюре и аксессуарах. В следующем году сливовый будет снова популярным, поэтому не спешите избавляться от одежды этого оттенка. По словам модельера, сливовый прекрасно сочетается со многими другими цветами, в частности, черным, серым и лавандовым. Также вы можете поэкспериментировать и сделать сливовый моно образ, который будет не менее стильным.

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"Этот цвет невероятно универсален: он прекрасно сочетается как с базовыми оттенками (черным, серым, бежевым), так и с яркими, например, лавандовым или золотым. Он добавляет нотку элегантности любому образу. А для максимального эффекта выбирайте тотал-лук - и вы точно не останетесь незамеченными", - подчеркнул Андре Тан.

Небесно-голубой

Дизайнер назвал еще одним модным цветом этой зимы небесно-голубой. Этот нежный оттенок сможет дополнить любой образ, если вы выберете небесно-голубой шарф или шапку. Или же может стать главным акцентом "лука", если это будет пальто или свитер такого цвета.

"Этот оттенок напоминает о ясном зимнем небе. Он выглядит одновременно спокойно и эффектно. Небесно-голубой отлично подходит как для тотал-луков, так и для комбинаций с пастельными цветами или контрастными яркими акцентами", - подчеркнул модельер.

Болотный хаки

Звезда моды считает, что темно-зеленый оттенок или болотный хаки сейчас в тренде. Он его даже называет "самым популярным цветом этого сезона". Этот оттенок можно использовать как в повседневных образах, так и для вечерних "луков". Куртки, свитера, брюки - все эти вещи и многие другие стильно смотрятся в цвете хаки и позволяют удачно экспериментировать с другими оттенками.

"Он подходит для повседневных и практичных образов, но при этом добавляет изысканности. Хаки можно комбинировать с другими природными оттенками - коричневым, бежевым или песочным. Однако в тотал-луке он выглядит максимально стильно", - убежден дизайнер.

Бледный бабл-хам

Пастельно-розовый оттенок точно добавит нежности и игривости вашему образу. Андре Тан советует выбирать в этом цвете свитера, блузы или кардиганы, чтобы они добавляли легкости вашим "лукам". Его можно сочетать с другими "спокойными" оттенками, но при этом добавлять яркие акценты.

"Этот оттенок возвращается в моду вместе с тенденциями на романтичность и легкость. Чтобы интегрировать его в свой гардероб, выбирайте свитера, блузы или кардиганы. Для тех, кто любит экспериментировать, подойдет нежно-розовая юбка или пальто. Этот цвет легко комбинируется с нейтральными оттенками или холодными пастелями", - написал дизайнер.

Сапфировый

Этот глубокий и изящный цвет точно не оставит вас незамеченными для других. Он прекрасно подходит для любых образов. Лучше всего, как отметил модельер, его сочетать с белым, серебристым оттенком, для создания контрастов.

"Глубокий и роскошный сапфировый синий идеально подойдет для вечерних образов, деловых костюмов или верхней одежды. Этот цвет добавляет благородства и сдержанности, а также легко комбинируется с белым, серым или серебристым для создания холодных зимних образов", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Андре Тан ответил, как собрать идеальный джинсовый образ. Дизайнер показал, с чем лучше всего сочетать деним.

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