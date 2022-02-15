Существует как минимум шесть распространенных причин выпадения волос у женщин, для диагностики которых достаточно сдать анализ крови.

Здоровье волос зависит от того, что происходит в организме человека в целом.

По словам доктора медицинских наук и дерматолога Венди Робертс из клиники Мэйо, если есть некоторые изменения, например, в текстуре или цвете волос, то проблема кроется в корнях, передает medikforum. Особенно, если к этому добавляется выпадение. Существует как минимум шесть распространенных причин выпадения волос у женщин, для диагностики которых достаточно сдать анализ крови.

По данным клиники Мэйо, большинство людей теряют в среднем от 50 до 100 волос в день, но если волосы кажутся истонченными, это может быть признаком выпадения волос по мужскому или женскому типу, генетического состояния, называемого алопецией. Люди с этим заболеванием теряют больше среднего количества волос и они не отрастают быстро.

"Если волосяные фолликулы имеют одинаковый размер или если выпадение происходит внезапно, вероятно, причина не в наследственности", - пояснила Робертс.

Она отметила, что некоторые из наиболее распространенных причин выпадения волос у женщин включают:

беременность;

заболевания щитовидной железы;

анемию;

аутоиммунные заболевания (включая псориаз);

синдром поликистозных яичников;

некоторые кожные заболевания.

По данным Кливлендской клиники, многие женщины, сталкивающиеся с выпадением волос, страдают очаговой алопецией, генетическим аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Когда это происходит, у человека начинают выпадать волосы, часто пучками образующими залысины в форме монеты.

"Поскольку существует так много причин выпадения волос, иногда необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что причиной стала именно очаговая алопеция, - объяснил сотрудник Американской академии дерматологии. - Анализ крови может выявить другие заболевания, вызванные иммунной системой".

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