Американский специалист рекомендует мыть голову теплой, а не горячей водой.

Выпадение волос является проблемой для многих. Хотя большое влияние тут оказывает генетика, есть некоторые другие факторы, например, диета, уровень стресса и особенности принятия душа.

По данным Американской академии дерматологов (AAD), потеря от 50 до 100 волосков в день - нормальное явление. Но увеличить эти цифры может использование горячей воды для мытья волос, пишет medikforum.

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"Горячая вода может повредить кератиновые белки в волосах и убрать кожный жир с поверхности головы. Это сделает волосы очень сухими и слабыми, что приведет к ломкости, - пояснил парикмахер Марк Таунсенд, креативный директор Collective Laboratories. - Горячая вода открывает слой кутикулы волос, вызывая потерю влаги и ломкость".

Эти факторы могут способствовать выпадению волос. Для мытья идеально подходит чуть теплая вода, посоветовал Таунсенд. Она сможет размягчить кожный жир, но не приведет к полному его удалению. Для ополаскивания лучше использовать прохладную воду. Это помогает запечатать кутикулу волос, что сохранит влагу и предотвратит ломкость.

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