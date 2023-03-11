Об этих нарядах вспоминают до сих пор.

В ночь с 12 на 13 марта состоится 95-я церемония награждения кинопремией "Оскар" - для деятелей в сфере кино это самая престижная награда, поэтому к ней долго и ответственно готовятся. Попытки быть самым обсуждаемым гостем иногда приводят куда-то не туда, поэтому рассказываем о пяти самых неоднозначных нарядах за всю историю "Оскара".

Шер

Американская певица, актриса и кинорежиссёр Шер умеет удивлять. Например, на Оскар в далеком 1988 году она выбрала наряд от модельера Боба Маки. Если сейчас к эпатажу и излишним откровениям почти все привыкли, то тогда увидеть "голое" платье никто не ожидал.

Наряд Шер практически полностью состоял из стразов и бусин, а также из органзы - прозрачной ткани. Непрозрачной была только накидка на плечи.

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Гвинет Пэлтроу

Американская актриса кино и телевидения попала в неприятный инцидент в 2002 году. Тогда она выбрала look от Ralph Lauren, однако поклонники и пресса его остро раскритиковали. Не понравилась им слишком "тяжелая" и массивная юбка, а также "голый" верх. Позднее Пэлтроу признала свою ошибку.

Мадонна

Мадонна в 2011 году хотела быть женственной и сексуальной, но эффект получился совсем не такой - ее осудили за слишком вульгарное платье. Наряд знаменитости состоял из боди черного цвета и черной длинной накидки, похожей на пеньюар. Узоры и создали тот самый вульгарный эффект.

Дженнифер Лоуренс

В 2013 году Дженнифер Лоуренс появилась в пышном платье кремового цвета с открытыми плечами и массивной широкой юбкой. Выглядела она мило, но юбка была не очень практичной - когда Лоурен поднималась по ступенькам на сцену, она не смогла сдержать равновесие и упала.

Конечно, этот инцидент еще долго обсуждали, однако большинство людей только сочувствовали актрисе, ведь в этот момент она чувствовала себя крайне неловко.

Билли Портер

Многим покажется странным видеть в подборке с платьями мужчину, однако поскольку этот американский актер, певец и драматург выбрал для церемонии "Оскара"... мужское платье, мы не можем обойти это стороной. Произошло это в 2019 году. Актер "Позы" вызвал бурные обсуждения своим платьем-смокингом от Кристиана Сириано.

Напомним, Украина обвинила в лицемерии организаторов "Оскара" из-за отказа в выступлении Зеленскому.

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