Эти звезды стали красивее и счастливее после развода.

Расставание с любимым человеком - это будто внезапный удар, выбивающий почву из-под ног. Мир вокруг теряет свои краски, а сердце окутывает жгучая боль. Кажется, что счастье уже никогда не вернется, а жизнь навсегда останется разбитой на осколки. Но время, как мудрый врач, постепенно заживляет раны, а слезы смывают горечь утраты.

Развод - это тяжелый этап в жизни, но он не обязательно должен стать концом. Иногда он становится началом чего-то нового, лучшего, настоящего. Герои нашей подборки - яркий тому пример. Они не только пережили боль расставания, но и нашли в себе силы расцвести, стали лучшей версией себя и достигли новых вершин.

Видео дня

Соломия Витвицкая

Звезда "1+1" Соломия Витвицкая после 8 лет брака с режиссером Владиславом Кочетковым объявила о разводе. Ведущая очень тяжело переживала разрыв с любимым. Плотный график помог Соломии отвлечься от развода с Владом Кочатковым, на который оба решались долго. Через год телеведущая призналась, что чувствует себя одной из самых счастливых женщин в мире. Она нашла новую любовь - военного Алексея Ситайло.

SLAVIA

Бывшая жена певца DZIDZIO, исполнительница SLAVIA (Ярослава Хома), после развода начала активно развивать свою сольную карьеру. Она призналась, что во время брака не могла самореализоваться, но теперь пытается наверстать упущенное.

Владимир Дантес

Поклонники отмечают, что после развода с Надей Дорофеевой Владимир Дантес смог раскрыться по-настоящему. Он активно пишет новые песни, снимает клипы и ведет собственные проекты. Возможно, именно новая любовь с Дашей Кацуриной стала для него музой.

Анна Тринчер

Певица Анна Тринчер признавалась, что в браке с блогером Александром Волошиным полностью посвятила себя мужу. После развода она начала больше внимания уделять себе, изменилась не только внешне, но и внутренне. Певица открыла для себя мир медитаций. Сейчас она активно продает свои курсы по медитациям. После развода певица начала активно записывать новые песни и сниматься в клипах. Она стала более энергичной. Также известно, что Тринчер посещала психолога, который помог ей пережить боль от потери любимого человека.

Даша Квиткова

Отношения Даши Квитковой и Никиты Добрынина начались в 2019 году на проекте "Холостяк". Несмотря на пандемию, в 2020 году пара поженилась, приобрела квартиру, а впоследствии и дом под Киевом. В 2021 году у них родился сын Лев.

Война стала испытанием для их отношений. Весной 2022 года появились первые признаки кризиса.

О разводе с мужем Квиткова сообщила в интервью Маше Ефросининой. Она сказала, что в последнее время они с Никитой не могли найти общий язык, часто ссорились, пытались "уколоть" друг друга.

Даша Квиткова недавно призналась, что если у нее появится любимый, она не будет выставлятьих отношения напоказ. Блогерша добавила, что сейчас чувствует себя счастливой.

Эти истории доказывают, что развод - это не всегда конец, а иногда - начало новой счастливой жизни. Главное - не терять веры в себя и идти вперед!

Напомним, популярная украинская Мишель Андраде разошлась с богатым бойфрендом.

Вас также могут заинтересовать новости: