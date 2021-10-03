Ольга Прокофьева попала в больницу из-за коронавируса.

Российскую актрису Ольгу Прокофьеву госпитализировали из-за коронавируса, так как домашнее лечение ей не помогло.

Известно, что коронавирус у нее обнаружили 28 сентября. По данным Telegram-канала "Mash", актриса чувствовала слабость, а также у нее начался кашель. Выписанные врачами препараты ей не помогли, и Прокофьевой стало хуже.

Актрису сегодня забрали по "скорой" в больницу. Врачи услышали хрипы и отправили на томографию грудной клетки. Оказалось, что у нее легкая степень поражения организма инфекцией.

Кто такая Ольга Прокофьева

Ольга Прокофьева - советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2001).

Стала известной после исполнения одной из главных ролей в популярном ситкоме "Моя прекрасная няня" (2004-2008). В 2007-2009 годах вела программу "Домашние сказки" на телеканале "Домашний". В 2017 году стала одной из соведущих программы "Субботний вечер" на телеканале "Россия-1". В 2020 году стала постоянной участницей телеигры "Пятеро на одного".

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Автор: Диана Могилевич