Приготовьтесь! Будет весело и местами не очень.

Селебрити иногда радуют публику не только эффектными концертными шоу, но и конфузами. Ани Лорак, например, перед маленькими слушателями засветила трусы, а Леди Гага свалилась с рояля.

Ани Лорак

Однажды на "Детской Новой волне" Ани Лорак выступала в ультракоротком платье, что является типичным для певицы. Во время активных танцах ее платье начало задираться, а потому маленькие зрители, сидевшие в первом ряду, насладились видом ее трусиков. Что ж, такое тоже бывает.

Леди Гага

Ради эффектного шоу Леди Гага выбралась на рояль, но удачно слезть с него ей не удалось. Певица буквально свалилась и оказалась под ним. Было бы смешно, если бы не было так печально. Такая невнимательность могла обернуться для нее серьезной травмой.

Бейонсе

На одном из концертов Бейонсе так двигала головой, что ее волосы оказались в вентиляторе. Вот это было бы месиво, если бы ей вовремя не оказали помощь.

Бритни Спирс

А вот Бритни Спирс та еще зажигалка. Прямо на сцене из-за диких танцев ее костюм разошелся по швам. Благо, она не стала крутиться перед поклонниками, чтобы они воочию не увидели все ее прелести.

Джастин Бибер

На одном из концертов Джастина Бибера стошнило прямо на сцене. Он повернулся к зрителям спиной и сделал свое дело. Затем он ушел за кулисы, привел себя в порядок и вернулся к поклонникам в полной боевой готовности. В момент, когда он рассказывал об испорченном молоке, которое выпил незадолго до концерта, его снова стошнило.

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