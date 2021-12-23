Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Селебрити иногда радуют публику не только эффектными концертными шоу, но и конфузами. Ани Лорак, например, перед маленькими слушателями засветила трусы, а Леди Гага свалилась с рояля. 

Ани Лорак

Однажды на "Детской Новой волне" Ани Лорак выступала в ультракоротком платье, что является типичным для певицы. Во время активных танцах ее платье начало задираться, а потому маленькие зрители, сидевшие в первом ряду, насладились видом ее трусиков. Что ж, такое тоже бывает.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Леди Гага

Ради эффектного шоу Леди Гага выбралась на рояль, но удачно слезть с него ей не удалось. Певица буквально свалилась и оказалась под ним. Было бы смешно, если бы не было так печально. Такая невнимательность могла обернуться для нее серьезной травмой.

Леди Гага / instagram.com/ladygaga

Бейонсе

На одном из концертов Бейонсе так двигала головой, что ее волосы оказались в вентиляторе. Вот это было бы месиво, если бы ей вовремя не оказали помощь. 

Бейонсе / instagram.com/beyonce

Бритни Спирс

А вот Бритни Спирс та еще зажигалка. Прямо на сцене из-за диких танцев ее костюм разошелся по швам. Благо, она не стала крутиться перед поклонниками, чтобы они воочию не увидели все ее прелести.

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Джастин Бибер

На одном из концертов Джастина Бибера стошнило прямо на сцене. Он повернулся к зрителям спиной и сделал свое дело. Затем он ушел за кулисы, привел себя в порядок и вернулся к поклонникам в полной боевой готовности. В момент, когда он рассказывал об испорченном молоке, которое выпил незадолго до концерта, его снова стошнило.

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