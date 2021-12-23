Мы привыкли видеть селебрити при полном параде. Вот только мало кто знает, как они выглядят на самом деле, без макияжа, причесок и роскошных нарядов.
Ева Лонгория
Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория всегда выглядит потрясающе. Конечно, яркий макияж и автозагар делают свое дело. В ее соцсетях нечасто можно встретить фотографии, где она без капли тюнинга, но нам удалось отыскать такую.
Энн Хэтэуэй
Голливудская актриса на красной дорожке всегда выглядит ярко. А вот в реальности цвет ее кожи намного бледнее, да и в целом она выглядит менее броско. Это тот случай, когда макияж делает из женщины роковую красотку.
Хайди Клум
Супермодель Хайди Клум также любит преображаться с помощью макияжа. При этом она чаще всего делает мейк с акцентом на глаза, предпочитая губы оставлять нюдовыми.
Настя Каменских
Певица Настя Каменских с ярким макияжем выглядит прямо-таки роковой красоткой, которая готова разбивать сердца всех мужчин. А вот без макияжа она выглядит мило и неброско. Так и не скажешь, что она та еще горячая штучка.
Оля Полякова
Еще одна украинская певица Оля Полякова с помощью удачного мейка выделяет скулы и делает носик более маленьким. Также она визуально увеличивает глаза и губы. В реальности же она выглядит совсем иначе.
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