Как знаменитости выглядят на самом деле?

Мы привыкли видеть селебрити при полном параде. Вот только мало кто знает, как они выглядят на самом деле, без макияжа, причесок и роскошных нарядов.

Ева Лонгория

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория всегда выглядит потрясающе. Конечно, яркий макияж и автозагар делают свое дело. В ее соцсетях нечасто можно встретить фотографии, где она без капли тюнинга, но нам удалось отыскать такую.

Энн Хэтэуэй

Голливудская актриса на красной дорожке всегда выглядит ярко. А вот в реальности цвет ее кожи намного бледнее, да и в целом она выглядит менее броско. Это тот случай, когда макияж делает из женщины роковую красотку.

Хайди Клум

Супермодель Хайди Клум также любит преображаться с помощью макияжа. При этом она чаще всего делает мейк с акцентом на глаза, предпочитая губы оставлять нюдовыми.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских с ярким макияжем выглядит прямо-таки роковой красоткой, которая готова разбивать сердца всех мужчин. А вот без макияжа она выглядит мило и неброско. Так и не скажешь, что она та еще горячая штучка.

Оля Полякова

Еще одна украинская певица Оля Полякова с помощью удачного мейка выделяет скулы и делает носик более маленьким. Также она визуально увеличивает глаза и губы. В реальности же она выглядит совсем иначе.

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