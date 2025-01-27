Девушка решила рассказать о личной жизни.

Украинская актриса и звезда сериала "Женский доктор" Анастасия Цымбалару, которая недавно рассказывала о романе после развода с актером Григорием Баклановым, открыла новые подробности своей личной жизни.

Ходили слухи, что ведущий и актер Женя Янович является избранником Анастасии. Однако актриса удивилась этой инофмации и впервые отреагировала на сплетни.

"Интересно, где нас замечали вместе, ведь я постоянно была на съемочной площадке за пределами города. Женя - замечательный парень. С ним весело, комфортно, приятно быть рядом. Он делает большие классные дела и собирает сумасшедшие суммы в поддержку нашей армии. Поэтому желаю ему успеха. Надеюсь, что где-то когда-то пересечемся на мероприятии", - сказала Цымбалару в проекте "Тур зірками".

Актриса также добавила, что пока решила посвятить время себе и не строить никаких романтических отношений.

"Сейчас фокус внимания после плотных съемок сместился. Сейчас мне хочется посвятить время себе и своему здоровью. Потому что я очень вымотана эмоционально и физически. Поэтому пока я провожу время наедине и хочу восстановиться".

Напомним, ранее известная украинская актриса раскрыла причину развода с мужем после 10 лет брака.

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