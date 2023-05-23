В Италии внезапно скончался известный ирландский актер Рэй Стивенсон. Звезда "Короля Артура" и "Тора", а также сериала "Рим", умер в воскресенье, 21 мая.

Актеру было 58 лет. Информацию о смерти Стивенсона сообщает издание Variety. Однако что же случилось с актером - не уточняется. Представители Стивенсона не раскрывают причины его смерти.

По данным BBC, незадолго до смерти актеру стало плохо. Его госпитализировали прямо со съемок, которые проходили в Италии на острове Искья.

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Однако что стало причиной внезапного ухудшения состояния Стивенсона, остается загадкой. Он не говорил о болезнях и активно снимался, артист брал новые роли и не намекал на то, что хочет брать паузу в своей актерской деятельности.

Актер Рэй Стивенсон - что о нем известно

Ирландский актер родился 25 мая 1964 года. Он начинал свою карьеру в 90-е годы, сначала Стивенсон не получал больших ролей. Однако в начале "нулевых" его заметили, актера начали приглашать на съемки в голливудских боевиках. Настоящую славу ему принесла роль в фильме "Король Артур". В нем он сыграл одного из рыцарей Круглого стола.

После этого, в 2008 году Стивенсон сыграл главную роль в фильме "Каратель: Зона боевых действий". Кинокартина, снятая Marvel, открыла актеру дорогу в мир Вселенной истории комиксов.

Затем Стивенсон снимался в фильмах "Тор", "Книга Илая". Также он играл в сериалах "Дивергент" и "Звездные войны: Асока". Помимо этого, актер получил роль в сериале от HBO "Рим", где он снимался с 2005 по 2007 годы.

Также Стивенсон известен ролью в сериале "Декстер", где он сыграл украинского мафиози. Актер получал эпизодические роли в "Викингах". Перед смертью он успел сняться в фильмах "1242: Врата на Запад" и "Кассино на Искье".

Рэй Стивенсон - личная жизнь

Актер был женат один раз. В 1997 году он взял в жены актрису Рут Геммел. С ней Стивенсон познакомился на съемках. Однажды они даже играли супружескую пару в кино. Их брак просуществовал 8 лет.

На съемках сериала "Рим" актер познакомился с антропологом Элизабет Караччиа. Они не были женаты. Однако от Стивенсона Караччиа родила троих детей.

Напомним, недавно стало известно о смерти украинского актера Александра Гетманского.

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