Юлия Сахневич впервые за два месяца "тишины в эфире" связалась с поклонниками.

Известный хореограф Юлия Сахневич, которая прославилась благодаря шоу "Танцы со звездами", после двух месяцев затишья вышла на связь со своими поклонниками. Девушка сообщила, что в последнее время у нее появились серьезные проблемы со здоровьем.

"Мои последние полгода были совсем не такие мимишные, как эта милая фотка… Мне пришлось бороться с собой и своим телом, пытаться побороть темный лес аллергологии. Я довела свой организм до хронической крапивницы после третьего рецидива Квинке, получила длительное лечение и поиск причины - куча лекарств и гормональных препаратов!" - рассказала Юлия.

Она также рассказала, что сложности были в том, что врачи не могли установить ей правильный диагноз, поэтому и не могли назначить правильное лечение. Сейчас она уже шесть месяцев принимает назначенные препараты.

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"Уже шестой месяц лечения. Итак, на все ваши интересующие вопросы ответ таков. Сейчас – этап восстановления тела, веса и здоровья, осознания и переоценки себя", - резюмировала танцовщица.

Отметим, в шоу "Танцы со звездами" Юлия Сахневич принимала участие трижды. Ее партнерами в разных сезонах были актер Павел Вишняков, телеведущий Даниэль Салем, музыкант Позитив. С последним ей даже приписывали роман, однако информация не подтвердилась.

Напомним, звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева строит роскошный дом под Киевом.

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