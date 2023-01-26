Хореограф поделилась со своими подписчиками кадрами.

Известный украинский хореограф и экс-участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева показала особняк, который сейчас строит под Киевом. Знаменитость поделилась, что строительство началось еще до 24 февраля, а сейчас работы продолжаются.

В Instagram-stories Илона показала снимки своего дома. Как можно увидеть на фото, некоторые комнаты уже завершены. Например, кухня. К слову, ее дизайн хореограф придумала сама.

Гвоздева добавила, что в ее особняке нет ни одной батареи - отопление обеспечивается при помощи теплого пола.

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На фото можно заметить, что в целом дом очень просторный и светлый. Например, кухня выполнена в теплом белом, светлом сером и кофейном оттенках. Также в комнатах много источников света и большие окна. Звезда хотела создать для себя максимально комфортные условия, ведь часто проводит время дома.

Танцовщица отметила, что еще в июне кухня выглядела как пустое помещение, подготовленное к ремонту, а уже сегодня она полностью закончена.

Отметим, в начале лета 2022 года стало известно, что оккупанты разрушили дом Илоны Гвоздевой в Киевской области. По данным СМИ, на его восстановление звезда потратила около 10 тысяч долларов.

Также танцовщица рассказывала, что дома, где она жила с семьей, больше нет. Кроме дома, захватчики обстреляли машину ее мужа.

Напомним, стало известно, дома каких звезд уничтожили и разграбили оккупанты.

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