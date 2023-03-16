Роспропаганда окончательно проела мозг российской актрисы.

Российская актриса Олеся Железняк пришла на шоу путиниста Бориса Корчевникова, где поддержала все пропагандистские нарративы. Она вспомнила съемки в популярном сериале "Сваты" и знакомство с Владимиром Зеленским, и добавила, что сейчас он хочет убить ее детей.

"Мне хочется сказать: "Неужели ты так меня ненавидишь, что ты хочешь убить моих детей?" Я помню, что в субботу и воскресенье мы шли по Крещатику, и там висели американские флаги. Я думаю, возможно, зло так и приходит", – выдала очередной бред артистка.

Железняк не понимает, почему весь мир называет Россию страной-террористом, а не "спасителем". Ее не вразумило даже то, что именно Россия напала на Украину, что именно страна-агрессор убивает мирное население.

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Более того, актриса заявила, что в лицах защитников Украины видит злобу, а в лицах оккупантов - свет.

"Я вижу, что у человека (воина ВСУ - УНИАН) нехорошо на душе, они не готовы простить. А когда я вижу наших - у них лица спокойные, и это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше. Я видела человека, который лежит без руки, без ноги. Он лежит, и он светел", - выдала актриса.

Напомним, ранее Валюха из "Сватов" вспомнила работу с Зеленским до его политической карьеры.

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