Предательница Татьяна Кравченко дала интервью путинисту Борису Корчевникову и рассказала о работе с Зеленским до его политической деятельности.

Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, которая предала Украину и цинично подыгрывает российской пропаганде, в интервью с Борисом Корчевниковым высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском.

Актриса вспомнила, как работала с ними еще до его политической деятельности. В прошлом она считала Зеленского "неплохим человеком".

"Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это оттого, что он президентом стал? И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", - сказала Татьяна Кравченко.

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Отметим, актриса убеждена, что сейчас на территории Украины проходит якобы "спецоперация". Она ни слова не сказала о том, что россияне убивают мирных украинцев и разрушают жилые дома.

Напомним, в интервью Татьяна Кравченко вспомнила о своей коллеге по сериалу "Сваты", украинской актрисе Анне Кошмал. Путинистка убеждена, что Кошмал якобы "промыли мозги".

"Я в ужасе! Не знаю, откуда у нее это все, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной. Почему у нее созрела такая ненависть к нам? Она теперь мой личный враг, получается", - сказала Татьяна Кравченко в программе на пропагандистском телеканале.

Напомним, поддержавшая войну звезда "Сватов" Олеся Железняк "набросилась" на Анну Кошмал.

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