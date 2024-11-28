Мужчина рассказал подробности рождения дочки.

Украинский актер Сергей Кисель, который известен по сериалам "Женский доктор. Новая жизнь 2" и "Просто Надежда", в третий раз стал отцом.

40-летний мужчина признался, что 21 ноября у него родилась дочь. Как назвали девочку - он не отметил, но добавил, что роды начались у жены гораздо раньше, чем планировалось.

"Мы совсем не ожидали, что рожать придется так рано. Планировали на начало декабря, но 21 ноября, когда выезжали с паркинга после ракетного обстрела, у жены внезапно отошли воды и все началось. Как назло, 20-го, 22-го и 23-го у меня были выходные, а вот 21-го, когда жена начала рожать, я работал полную смену на проекте. Я просто не находил себе места, потому что с первыми двумя сыновьями присутствовал на родах и помогал, хотя бы своим присутствием", - рассказал Сергей в комментарии для "ЖВЛ представляет".

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Кисель также поделился первыми эмоциями старших сыновей. По словам актера, мальчики восприняли новость позитивно и даже хотели дать свои игрушки новорожденной сестре.

"Старший - он более такой душевный, со слезами на глазах, а младший принес уже ей игрушек, даже конструктор собирался нести. То есть он сразу в активные действия, чтобы играть".

К слову, Сергей в браке с женой уже девять лет. У супругов есть старшие сыновья, которым 9 и 5 лет. Теперь они стали многодетной семьей.

Напомним, ранее известный украинский актер Сергей Кисель рассказал о походе в военкомат.

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