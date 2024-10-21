'Меня сняли с учета': известный украинский актер рассказал о походе в военкомат

По словам Киселя, у него проблемы со здоровьем.

Известный украинский актер Сергей Кисель рассказал, что в начале полномасштабного российского вторжения с семьей уехал в Хмельницкий, откуда он родом.

Там он ходил в военкомат, однако его отправили домой. По его словам, у него есть проблемы со здоровьем, из-за которых он не может отправиться на фронт.

"Пошел в военкомат, тогда отправили домой, ведь по состоянию здоровья был снят с учета. По новому закону обновил свои данные, стою на учете и даже имею военную профессию", - отметил Кисель в интервью УНИАН.

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Однако он говорит о том, что ему может прийти повестка. И если так произойдет, то ему придется взять в руки оружие и пойти защищать Украину на передовой.

"Конечно, может прийти повестка. От этого никуда не денешься, кто-то должен защищать нашу землю. А кому защищать?" - добавил Кисель.

Напомним, актер Сергей Кисель в интервью УНИАН рассказал о съемках в кино, об отношениях с женой и ревности, а также о коллегах-россиянах и почему никогда с ними не дружил.

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