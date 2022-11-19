Анна Саливанчук поразила своими шикарными формами в откровенной фотосессии.

Звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук опубликовала свои откровенные снимки в Instagram-блоге. В описании к горячим фото Аня сообщила важную новость - она решила получить еще одно образование. Женщина сдала экзамен и стала студенткой института последипломной работы, факультет семейной психологии.

"Да, я сдала экзамен! Сама, абсолютно сама, без помощи, без списывания. Проходной балл был 100 – я набрала 106, это значит на 53 вопроса я ответила верно. Если честно, я так перенервничала, что думала уже не сдам. Помните – никогда не поздно учиться и никто никогда вас не научит, только вы сами можете научиться!" – поделилась Саливанчук.

На соблазнительных снимках Анна позирует в черном классическом костюме, состоящем из брюк и пиджака. Видно, что под пиджак звезда ничего не надела.

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Реакция соцсетей

"Аня, ты огонь"

"Вы очень красивая, но я думала, что вы не такая, чтобы сейчас в это время выставят свои прелести…"

"Какая красота"

"Анечка поздравляю. Всегда слежу за вашими сторис, вы прекрасны во всем"

Напомним, известная украинская актриса Саливанчук показала редкое фото с мужем-продюсером.

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