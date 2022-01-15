К такому решению девушку подтолкнули сложные отношения, которые длились три года.

Украинская актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая Натали Дорошенко в сериале "Крепостная", рассказала о сложных отношениях, из-за которых хотела покончить с собой.

Откровенными признаниями она шокировала во время шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой.

По словам Анны, у ее бойфренда были проблемы с алкоголем, он мог приходить в 8 утра. А она его ждала, не спала все это время. "Он честно сказал мне: "Аня, я алкоголик", - поделилась актриса.

Она добавила, что сейчас у этого мужчины есть семья, он завязал с алкоголем. Сагайдачная рассказала, что была счастливой в этих отношениях всего один год, а два года она страдала.

После разрыва отношений Анна собрала свои вещи и переехала в студенческое общежитие, тогда было очень нелегко.

"Раскрой секрет, Аня, какая высота моста, на который ты несколько раз приходила с мыслями о самоубийстве", - озвучила Ефросинина главный вопрос.

"Это был мост Патона... Это был именно тот период в поисках моего парня, где он там, в каких барах пьянствует... Думала я не о хорошем на этом мосту. Когда я начала понимать, что этим отношениям конец... Это был период безысходности..." - сказала Сагайдачная.

Читайте также"Крепостная" 3 сезон: чем закончился сериал (фото)Актрисе на тот момент было 20 лет, у нее не было подруг. А маме о желании покончить с собой она не говорила. Звезда "Крепостной" добавила, что попытка самоубийства таки была: она порезала руку, но, скорее, хотела не свести счеты с жизнью, а напугать своего парня.

Нежелание жить прошло, по словам девушки, благодаря маме и вере в Бога. Анна добавила, что своей историей она хочет помочь другим девушкам, чтобы они выбирали жизнь и сказали: "Это очень вовремя".

Сериал "Крепостная": что известно о костюмированной драме

"Крепостная" - украинская костюмированная телевизионная драма Феликса Герчикова и Макса Литвинова.

Премьера телесериала состоялась 25 февраля 2019 года на украинском телеканале СТБ.

Премьера второго сезона телесериала состоялась 3 августа 2019 года на польском телеканале TVP1.

21 ноября 2019 года телесериал был официально продлен на 48 новых серий (третий и четвертый сезоны).

18 ноября 2021 года вышла финальная серия третьего сезона костюмированной драмы.

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