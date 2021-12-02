Действие в новом сезоне будет происходить через 23 года после последних серий предыдущего сезона.

Сценаристка костюмированного сериала "Крепостная" Тала Пристаецкая рассказала, что в четвертом сезоне ключевые роли сыграют дети полюбившихся героев.

Об этом сообщает "КП Украина".

Интересно, что в четвертом сезоне помимо новых актеров, также будут играть и те, которых зрители видели ранее. Но по словам Талы, не все герои вернуться к своим ролям. Например, в новом сезоне мы уже не увидим Анну Сагайдачную (Натали Дорошенко) и Максима Радугина (Андрей Жадан).

Читайте такжеСемья Гуччи возмутилась фильмом Ридли Скотта "Дом Гуччи"При этом одну из главных ролей сыграет восходящая звезда Анастасия Нестерко, которая исполнит роль Зоряны, дочери Назара и Ориси.

"Персонаж Насти Нестеренко – один из самых сложных персонажей четвертого сезона. Актриса, которая в свои очень юные годы умудрилась показать все тонкости двух самых сложных сцен в самопробе. У всех был один и тот же вердикт: "Нестеренко – открытие и будущая звезда", - сказала Тала.

Также сценаристка отметила, что действие "Крепостной 4" будет происходить через 23 года после последних серий третьего сезона. Так, можно будет увидеть судьбоносную встречу потомков Косачей и Кати в Червинках.

Напомним, ранее звезда "Крепостной" рассказала о тяжелой травме.

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Автор: Диана Могилевич