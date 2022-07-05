По словам главы Николаевской ОВА, начало войны он "проспал", а больше всего в жизни боится неудач.

Кумир украинок глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину внезапно стал одним из самых популярных политиков, в частности, и после своих видеообращений, которые начинает фразой "Доброго ранку/дня/вечора, ми з України!", рассказал, как встретил утро 24 февраля 2022 года.

Так, в интервью Апострофу он отметил, что "проспал" начало войны.

"Лично для меня? Я проснулся на два часа позже, чем началась война. Я спал. Я не проспал, я просто спал. В 5 утра началось, а в 7 утра подъем был у меня", - рассказал Ким и добавил, что до последнего не верил в широкомасштабное наступление РФ, потому что "думал, что там есть ум".

Вместе с тем, по словам Кима, его популярность не мешает в работе: "Нет возможности оценить эту ситуацию, потому что я 24/7 в регионе, а здесь меня и так знали".

А соцсети решил вести лично, потому что была очень острая потребность в коммуникации с народом: "В то время это было необходимо, потому что был немного хаос. Это был единственный путь прямой коммуникации для того, чтобы информировать людей относительно происходящего. В частности, успокоить", - подчеркнул он.

Глядя и слушая Виталия Кима у многих сложилось впечатление, будто он очень спокойный и уравновешенный человек. По его словам, успокоительное он не принимает:

"Ну, если кофе или виски - это успокоительное ...",- шутит глава Николаевской ОВА.

На вопрос о том, как он расслабляется в такое сложное время, Ким тоже отвечает сдержанно: "Не напрягаюсь".

"Страх или растерянность никогда не помогали при одобрении решений. Если брать спорт, то профессиональные спортсмены все на ринге или на татами хладнокровные. Эмоции мешают профессионально делать свое дело. Именно это и помогало", - отметил он.

Известно, что в политику Ким пришел из бизнеса. По его словам, этому поспособствовала его жена - Юлия.

"Жена сказала, что я рановато сел на диван смотреть телевизор. Слишком много я отдыхаю в 35 лет. "Иди, сделай что-то полезное для государства"", - рассказал глава Николаевщины.

Больше всего в жизни Ким боится неудач, а чтобы одержать победу в войне, убежден, каждый должен делать свое дело хорошо.

"Мы каждый работаем ради победы. Каждый на своем месте. Каждый на своем месте должен выкладываться на полную для нашей победы. И именно поэтому у нас есть успех. И именно это надо делать дальше для того, чтобы мы победили", - уверен Виталий Ким.

Напомним, ранее Ким ответил, планирует ли идти в президенты.

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