Избранницей артиста, вероятно, стала его пиарщица.

У певца Виталия Козловского было несколько романов, однако почти все они были покрыты тайнами. Артист никогда особо не любил распространяться о своей личной жизни.

Однако вчера, 6 марта, он неожиданно для всех объявил, что женился. Личность своей избранницы он не раскрыл, но уточнил, что они официально оформили свои отношения во время полномасштабного вторжения.

СМИ не стали дожидаться, пока Виталий сам расскажет о своей любимой более детально, и выяснили, что таинственной супругой певца стала его пиарщица Юлия Бакуменко.

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Как сообщает "Обозреватель", Юлия много лет была поклонницей артиста, а с 2012 года они начали вместе работать. По данным сайта, сразу два источника подтвердило им информацию о том, что именно Бакуменко стала супругой Козловского.

При этом сама Юлия не спешит подтверждать эту информацию. В комментарии изданию "Фокус" она ответила достаточно уклончиво и интригующе: "Пока что эту информацию мы не комментируем. Все будет на странице Виталия. Следите".

Напомним, ранее Козловский рассказал, как Кондратюк "откосил" от службы.

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