Юрий Ткач поделился личным горем.

Украинский актер комедийного жанра Юрий Ткач в интервью Славе Демину в рамках программы "Слава+" не смог сдержать слезы, рассказывая о погибших на войне друзьях.

Когда Слава спросил у Юрия, потерял ли он кого-то из близких во время полномасштабной войны, он сначала не мог ответить. На его глазах были заметны слезы, а в горле был ком.

Тогда Ткач сделал несколько глотков воды и решился ответить на болезненный вопрос.

"Уже привезли тела двух ребят, которым мы собирали деньги на захоронение. Завтра будет погребение", - сказал Ткач, едва сдерживая эмоции.

Так, актер имел в виду ребят, которые вместе с ним служили в территориальной обороне и защищали нашу страну от российских захватчиков.

Ранее УНИАН сообщал, кого украинские артисты потеряли на войне.

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