Российские оккупанты обстреливают не только позиции украинских военных, но и дома, автомобили, убежища с мирными.

Российские захватчики убивают мирных людей в Украине. Среди украинских знаменитостей есть те, кто потерял своих близких. Рассказываем, кого забрала война у наших звезд.

Наталья Могилевская потеряла дядю в Мариуполе

В Мариуполе, который российские захватчики безжалостно бомбят с первых дней после полномасштабного вторжения, погиб родной дядя певицы Натальи Могилевской. Артистка рассказала, что два снаряда, выпущенных российскими оккупантами, попали в дом родственника, не оставив ему шансов.

"Когда мне было 19 лет, погиб мой отец. В 2013 году, за день до моего дня рождения, на небо ушла мама. Семья моего родного дяди в Мариуполе оставалась моим оберегом и местом силы… Вы, изверги, сегодня уничтожили на нет мое счастливое детство. Прошу Вас, помолитесь о погибшем моем дяде Саше", - написала Могилевская в Instagram.

Коля Серга - в Буче застрелили в спину его друга

Друга музыканта Алика застрелили в Буче. Известно, что мужчина вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся.

"При этом он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. В процессе освобождения Бучи нашли его труп", - рассказал Коля Серга.

Музыкант уточнил, что Алик - бывший возлюбленный пророссийской телеведущей Регины Тодоренко.

Даже после его гибели одесситка не перестала молчать о войне.

Полина Неня потеряла двоюродного брата Андрея Мирошникова

Украинская телеведущая рассказала, что на войне погиб ее двоюродный брат Андрей Мирошников, который с первого дня вторжения защищал Украину от оккупантов. Андрей погиб в результате обстрела позиций ВСУ захватчиками.

"Я счастлива, что у моих детей есть общие воспоминания, что у них такой пример, что у них общая кровь с настоящим мужчиной, настоящим сыном Украины, настоящим человеком. Помолимся за Андрея. Светлая память. Слава Украине! Героям Слава!", - высказалась телеведущая после утраты родственника.

Дочь Оли Поляковой потеряла подругу

Рашисты расстреляли машину, в которой ехала подруга Маши Поляковой. В результате обстрела 17-летняя девочка и ее мама погибли. Выжить удалось лишь младшему ребенку - 7-летней сестре погибшей ампутировали руку из-за тяжелого ранения в плечо.

"Ехала моей Маши подруга. Девочка 17 лет с мамой и 7-летней сестрой. В машине не тонированной, на которой было написано "Діти". Расстреляли мать, расстреляли девочку и попали ранили в плечо… Осталась семилетняя девочка, ампутировали руку", - вспомнила Полякова в одном из своих интервью. Именно этот случай стал окончательной причиной решения Оли вывезти детей за границу.

Напомним, у Алана Бадоева умерла мама. Режиссер поделился трагическим известием и опубликовал архивные фото матери в соцсетях.

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