Актер Дмитрий Назаров в стихах высмеял жалкие попытки россиян "вырезать" из фильмов актеров, выступивших против войны.

Российский актер Дмитрий Назаров, который прославился благодаря сериалу "Кухня", жестко высмеял россиян, жалко пытающихся ввести свою цензуру и "вырезать" из фильмов актеров, выступивших против войны.

Сам Назаров стал жертвой преследования российских властей, поскольку он был уволен из театра имени Чехова после того, как открыто высказался против войны.

Сейчас Назаров записал ролик, в котором прочитал свой новый стих "Цензура абсурда". Вот отрывок:

"Науки сила нам всего дороже

Прорыва этого мы жаждали давно

Стирать из фильмов научились рожи -

Предательские рожи из кино!"

Дмитрий Назаров предложил себя заменить Иваном Охлобыстиным (путинистом, который с 2014 года не скрывает своей поддержки зверского режима), а на месте Лии Ахеджаковой, которая поддержала Украину и поплатилась за это увольнением из театра "Современник", может быть поклонник режима Кремля Владимир Машков.

Напомним, ранее звезда "Кухни" Назаров рассказал, что ему пишут россияне.

Также УНИАН писал, что Барбару Брыльску в России захейтили из-за антивоенной позиции и захотели "стереть" из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

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