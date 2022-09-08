Так украинский телеведущий отреагировал на приезд путиниста на Донбасс.

Украинский телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков прокомментировал визит Охлобыстина на оккупированный Донбас. У себя в блоге звезда шоу "Орел и решка" опубликовал снимок звезды сериала "Интерны" и написал:

"Вот еще один верующий трогает своими кровавыми руками наше украинское зерно на временно оккупированной территории. Зерно, которое погрузили в ЗИЛы и вывезли в Россию. А потом он выпьет водки и помолится".

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Бедняков добавил, что Охлобыстин "актер хороший, человек - г*вно".

Отметим, недавно звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин приехал на Донбасс. Он еще раз подтвердил, что поддерживает кровавую политику Путина касательно убийств мирных украинцев. Свою позицию он демонстрировал еще с 2014 года.

Напомним, Бедняков высказал свое отношение к "хорошим русским". Шоумен и звезда проекта "Орел и решка" рассказал, что многие россияне поддерживают Украину и помогают не только на словах.

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