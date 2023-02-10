Она заявила, что не хочет выезжать из РФ.

84-летняя актриса Лия Ахеджакова, которая недавно пострадала из-за поддержки Украины, отказывается бежать из РФ. Несмотря на то, что ее выгнали из театра "Современник" и лишили ролей, она все равно хочет оставаться жить на территории страны-агрессора.

Ахеджакова также считает, что на этом "санкции" против нее не закончатся. По мнению актрисы, вскоре ей придется платить штрафы, также ее могут объявить "иноагентом".

"Да, меня убрали из "Современника". Мне жалко денег, они берут штраф... Потом объявят "иноагентом". Уже лежит на это тоже донос в прокуратуре", - отметила Ахеджакова.

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Однако даже это не пугает актрису. Она процитировала песню "ДДТ" и отметила, что не будет сбегать из России:

"Это моя "родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут"

Позиция Лии Ахеджаковой

Российская актриса не скрывает, что она выступает против полномасштабной войны, которую развязал Путин. Ахеджакова говорила, что она уже устала от кровавого диктатора и мнимого величия РФ. Также актриса хочет вернуться в Украину после нашей победы.

Недавно же стало известно, что Ахеджакову выгнали из театра "Современник", где актриса проработала почти 50 лет. По словам знаменитости, увольнение было по приказу руководства. Ахеджакову сразу же убрали со всех постановок, опубликовав новое расписание.

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