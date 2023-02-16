Недавно актрису захейтили в России и захотели "стереть" из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" за то, что она назвала россиян "проклятым народом".

Актриса Барбара Брыльска недавно попала в скандал. Она назвала россиян "проклятым народом", за что звезду культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" захотели "стереть" из фильма.

Сейчас 81-летняя артистка заявила, что все россияне нуждаются в помощи - они сами живут в ужасных условиях, еще и пытаются учить кого-то жизни. Также она подтвердила распространенное мнение о том, что хорошо люди могут жить только в Москве или Санкт-Петербурге.

"Русские должны понять, что жить в этом г*вне, в котором они живут, нельзя… Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", - высказалась знаменитость.

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Отметим, "стереть" актрису из фильма "Ирония судьбы" предложила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Вот как она прокомментировала свою идею:

"Для актера самое страшное наказание - забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятых Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы".

Напомним, пострадавшая из-за поддержки Украины Лия Ахеджакова отказалась бежать из РФ.

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