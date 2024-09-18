Актриса также вспомнила, как ее любимый собирался в армию.

Украинская актриса Анастасия Нестеренко, которая известна по сериалу "Крепостная", рассказала о своей реакции на решение возлюбленного Константина Темляка пойти воевать.

Известно, что он пополнил ряды ВСУ весной этого года и сейчас находится на Харьковском направлении. По словам актрисы, перед этим важным шагом у них были долгие разговоры.

"Он говорил о своих намерениях, очень давно об этом думал. Сказал, что хочет сам уйти, а не чтобы его забирали, хочет выбирать, куда идти. Поэтому мы говорили, обсуждали варианты, искали. Он нашел, куда именно хочет пойти, прошел собеседование. То есть это не было все за один день. С января, наверное, мы начали это обсуждать. В феврале уже искали варианты, и вот в марте он прошел собеседование. Мы готовились: собирали базовые вещи, экипировку и т.д., а в апреле он пошел на БЗВП", - рассказала Анастасия в интервью Кино24.

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Она также добавила, что, когда Константин ушел на фронт, то она отреагировала так:

"Это нормальный шаг мужчины - пойти защищать. У меня просто родители военные, поэтому для меня это нормально. Мне кажется, больше бы не поняла, если бы он начал отказываться и прятаться. Думаю, я бы этот шаг не поняла. Конечно, что тяжело, хочется, чтобы он был рядом. Хочется засыпать, просыпаться вместе, строить будущее. Но сейчас такое время".

Анастасия отметила, что сейчас она с любимым каждый день списывается. А вот видится пара очень редко.

Напомним, ранее ведущая Валентина Хамайко заявила о желании быть с мужем на фронте.

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