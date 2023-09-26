Валентина Хамайко рассказала, как тяжело отпускала мужа на фронт и о том, могла ли бы сама встать на защиту страны.

Ведущая 1+1 Валентина Хамайко сообщила, что пошла бы с мужем на фронт, если бы у нее не было четырех несовершеннолетних детей. По ее словам, у нее есть военные знания и медицинское образование.

"Если бы у меня не было детей, я была бы с мужем на фронте. На самом деле, я, как медик, подлежу под мобилизацию, потому что у меня есть и военные знания, и медицинское образование. И сейчас, когда появляется информация о том, что будут мобилизовывать женщин, понимаю, что теоретически могу быть среди них тоже. Но наличие четырех несовершеннолетних детей меня отсрочивает. Однако с детьми у нас тоже был разговор, что если бы не их возраст, я была бы рядом с мужем. Это логично", - сказала Хамайко в интервью bigmir.net.

Ведущая говорит, что когда муж ей рассказал о своем желании уйти на фронт, она долго не могла согласиться с его решением. Он все больше погружался в военную тему, а когда старший сын Андрея - Остап - решил идти на службу, муж тоже ушел.

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"Признаюсь, больше чем месяц не могла внутренне принять ситуацию. Я очень злилась на мужа, даже были моменты, когда не хотела ему звонить. Злилась, что он не говорил со мной об этом, потому что я бы могла морально себя к этому подготовить. Со мной нужно разговаривать, но он, наверное, боялся и, возможно, сам колебался принимать это решение, потому что оно для него было достаточно сложное. Поэтому так и случилось. У меня не спрашивали, он уехал, а я довольно долго адаптировалась к ситуации и принимала ее. Были слезы, эмоциональные разговоры, много трудных вопросов, на которые муж не хотел отвечать. Это больно для меня, потому что эти вопросы меня тоже беспокоят. Ответы на них я искала у других людей, близких друзей, кому он, возможно, отвечал", - добавила Валентина.

Напомним, на войне погиб пасынок телеведущей Валентины Хамайко.

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