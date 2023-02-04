Платону уже 10 лет. О его отце актриса говорила в прессе довольно немного.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая ранее была главной героиней шоу "Холостячка", немного рассказала о личной жизни. Знаменитость призналась, что ее 10-летний сын Платон не общается со своим биологическим отцом. Такое решение она приняла из-за переживаний о ребенке - контакт с папой может негативно отразиться на его ментальном здоровье.

Также у Мишиной спросили о том, есть ли у нее сейчас кто-то. Украинская актриса призналась, что перестала искать свое счастье в мужчинах. Это же советует делать и женской половине своей аудитории.

"Хватит думать, что ваше счастье в мужиках! Ваше счастье – в вас. Это какие-то советские навязчивые стереотипы. Бывают разные периоды: когда ты счастлива сама с собой, а когда ты можешь и хочешь осчастливить человека рядом. Расслабьтесь, ищите счастье не в зависимостях, а в своем пути, в своем существовании, в себе. А мужчина обязательно будет, если захотите", - написала звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.

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Личная жизнь Ксении Мишиной

Об отце ее ребенка Платона практически ничего неизвестно. Ксения рассказывала только то, что мужчина обижал ее и поднимал руку, поэтому они больше не вместе.

В программе "Холостячка" Мишина выбрала Александра Эллерта, но пара рассталась. Теперь сердце звезды свободно.

Напомним, Ксения Мишина рассказала, как похудела на 30 килограмм.

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