Джек Глисон поддерживает нас в войне.

Ирландский актер Джек Глисон посетит Украину по приглашению украинского режиссера Кати Чепуры. Девушка призналась, что боялась писать актеру из-за незнания английского языка, но на помощь пришел их общий друг.

"Как режиссер я восхищалась тем, насколько круто он сыграл отвратительного короля Джоффри. Позже я поняла, что все значительно круче, ведь в жизни Джек – полная противоположность своему персонажу", – написала Чепура на своей странице в Facebook.

По словам Чепуры, Джек пробудет в Украине несколько дней. И он не просто приедет на отдых, а привезет пикап для воинов ВСУ. Таким образом он решил поддержать нашу страну в развязанной РФ войне.

Видео дня

"Мой пост о том, насколько это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас. В дни, когда опускаются руки, такие люди заставляют верить в то, что мы не одни в борьбе с Мордором и Украина волнует еще кого-то, кроме нас с вами". - добавила режиссер.

Напомним, фильм Шона Пенна про Украину покажут на Берлинале.

Вас также могут заинтересовать новости: