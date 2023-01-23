На 73-м Берлинском кинофестивале состоится специальный показ фильма американского актера и режиссера Шона Пена о российско-украинской войне. Кинолента получила название "Суперсила" (Superpower).
Известно, что Пенн работал над созданием фильма вместе с продюсером и режиссером Аароном Кауфманом. Покажут в ленте в том числе и роль искусства в военное время.
"Это больше, чем документальный фильм. На фестивале, который состоится через год после российского вторжения в Украину, важно показать фильм, который Шон Пенн и Аарон Кауфман сняли в столь сложных условиях", - сказано на сайте Берлинского кинофестиваля.
Как Шон Пенн снимал фильм об Украине
Американский кинорежиссер, лауреат премии Оскар Шон Пенн в 2022 году бывал в Украине, чтобы лично увидеть последствия полномасштабного вторжения РФ.
Он задокументировал десятки фактов российской преступной деятельности, а также своими глазами увидел разрушенную технику оккупантов. Все увиденное он отразил в документальном фильме о нашей стране.
"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам. Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - комментировали в Офисе Президента.
Напомним, Шон Пенн на встречу с Зеленским обул берцы с надписью "Слава Украине".