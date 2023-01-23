Для создания документальной ленты Пенн неоднократно посещал Украину. Не испугали его даже обстрелы и полномасштабное вторжение.

На 73-м Берлинском кинофестивале состоится специальный показ фильма американского актера и режиссера Шона Пена о российско-украинской войне. Кинолента получила название "Суперсила" (Superpower).

Известно, что Пенн работал над созданием фильма вместе с продюсером и режиссером Аароном Кауфманом. Покажут в ленте в том числе и роль искусства в военное время.

"Это больше, чем документальный фильм. На фестивале, который состоится через год после российского вторжения в Украину, важно показать фильм, который Шон Пенн и Аарон Кауфман сняли в столь сложных условиях", - сказано на сайте Берлинского кинофестиваля.

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Как Шон Пенн снимал фильм об Украине

Американский кинорежиссер, лауреат премии Оскар Шон Пенн в 2022 году бывал в Украине, чтобы лично увидеть последствия полномасштабного вторжения РФ.

Он задокументировал десятки фактов российской преступной деятельности, а также своими глазами увидел разрушенную технику оккупантов. Все увиденное он отразил в документальном фильме о нашей стране.

"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам. Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - комментировали в Офисе Президента.

Напомним, Шон Пенн на встречу с Зеленским обул берцы с надписью "Слава Украине".

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