Дженна Дуан разделась и показала фото.

Американская актриса Дженна Дуан позировала полностью обнаженной в ванне. Видимо, 40-летняя звезда настолько увлеклась процессом, что решила показать это своим подписчикам.

Так, Дженна предстала перед фанами без одежды, прикрывая интимные места руками. Также она выбрала достаточно пикантную локацию для фото - ванную комнату.

Отметим, у 40-летней звезды фильма "Шаг вперед" красивая фигура. Поэтому и не странно, что он ее не скрывает от чужих глаз.

Чем известна Дженна Дуан:

В 2005 году актриса впервые исполнила главную роль (Тамара Райли) в фильме ужасов "Несущая смерть".

Популярность и узнаваемость Дуан принесла роль Норы Кларк в коммерчески успешной, но получившей смешанные рецензии музыкальной мелодраме 2006 года "Шаг вперёд". В том же году Дженна сыграла в другом танцевальном фильме - "Держи ритм" с Антонио Бандерасом в главной роли.

В 2008 году Дуан снялась в главной роли Эмбер в вышедшем на DVD романтическом экшн-фильме "Любовь и вымогательство" и в роли тренера Эммы Карр в телефильме "Потрясающая пятёрка: Техасский скандал в группе поддержки". С 2015 года исполняет роль Люси Лейн в телесериале "Супергёрл".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич