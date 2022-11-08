Ее избранницей стала режиссер Зоя Лактионова.

Украинская актриса Оксана Черкашина, сыгравшая в фильме "Клондайк", сыграла свадьбу со своей девушкой Зоей Лактионовой. Свадебная церемония состоялась в Варшаве.

Девушки на свою свадьбу предпочли надеть более повседневные наряды. Они не пришли в ЗАГС в свадебных платьях, зато надели джинсы и белый верх. Лактионова предпочла рубашку, а Черкашина - кружевной боди.

Фото с их торжества появилось на странице Лактионовой в Facebook. В кадре девушки лежат на полу в окружении цветов и воздушных шариков.

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Известно, что все подарки, полученные на свадьбе, Лактионова и Черкашина отправят в Украину для мирных жителей и солдат.

Фильм "Клондайк": что о нем известно

"Клондайк" - художественный фильм украинского режиссёра Марины Эр Горбач, премьера которого состоялась в январе 2022 года на кинофестивале "Сандэнс". Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина.

Действие картины происходит на Донбассе во время войны. Главные герои живут в селе, рядом с которым происходит крушение малайзийского "Боинга".

Напомним, ранее режиссер фильма "Клондайк" о сбитом самолете MH17 рассказала, как киноленту восприняли за рубежом.

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